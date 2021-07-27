أولمبياد طوكيو 2020 - ناعومي أوساكا تودع منافسات التنس في مفاجأة كبرى

ودعت ناعومي أوساكا لاعبة التنس اليابانية منافسات فردي السيدات من الدور ثمن النهائي في مفاجأة كبرى.

وخسرت ناعومي أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون مقابل لتودع مبكرا.

وانتهت المجموعة الأولى بنتيجة 1-6 قبل أن تفوز فوندروسوفا بنتيجة 6-4 في المجموعة الثانية.

وكانت أوساكا المصنفة الثانية أبرز المرشحين لحصد ميدالية في أولمبياد طوكيو.

وتأتي مفاجأة الخروج لأوساكا بسبب خسارتها أمام المصنفة 42 عالميا.

وكانت المصرية ميار شريف قد شاركت في أولمبياد طوكيو وودعت في دور الـ 64.

ولعبت ميار شريف أولمبياد طوكيو في إنجاز تاريخي كأول مصرية تشارك أولمبيا في رياضة التنس.