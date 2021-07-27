مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: استقرار على تأجيل الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، عن وجود حالة من الاستقرار على تأجيل الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "هناك استقرار على تأجيل الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي من الدور الأول في أولمبياد طوكيو 2020".

وأردف "سيكون من الصعب حرمان الأندية من لاعبيها في الأمتار الأخيرة من المسابقة، أو إقامة مباريات للبعض وتأجيل البعض الآخر، مما سيخل بمبدأ تكافؤ الفرص".

وشدد "تفاصيل مصير الدوري من الاستمرار أو التأجيل مرتبط بنتيجة المنتخب الأولمبي ضد أستراليا".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة بالفعل قد جهز جدولا آخر، ووافق عليه الأمن، يتم تفعيله في حال وصول المنتخب الأولمبي للدور الثاني.

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي خسر مباراته الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل لاشئ في مباريات كرة القدم رجال ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

بفوزها على أستراليا، ارتقت إسبانيا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة ورصيدها 4 نقاط تليها أستراليا برصيد 3 نقاط مثل الأرجنتين الثالثة.

بينما تحتل مصر المركز الرابع في ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

وتنتهي مباريات المجموعة يوم الأربعاء حين تلعب مصر ضد أستراليا وتواجه إسبانيا فريق الأرجنتين.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدوري، وعلى صراع الصدارة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 55 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين.

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