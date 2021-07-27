أسوان يدرس عدم إذاعة مباراة الأهلي

يدرس نادي أسوان فكرة عدم إذاعة مباراة الأهلي المقبلة وذلك بسبب عدم التزام الشركة الراعية للدوري بسداد المستحقات المالية الخاصة بالنادي.

ويلعب أسوان ضد الأهلي يوم الخميس بملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

وأصدر نادي أسوان بيانا جاء كالآتي:

"نظرا لظروف الأزمة المالية الصعبة والمتجددة التي يمر بها نادي أسوان الرياضي وعدم التزام الشركة الراعية لحقوق البث (بريزينتيشن) بسداد المستحقات المالية المتأخرة طبقا للتعاقد المبرم بينها وبين نادي أسوان مما أدى لتراكم الالتزامات المالية على النادي وتشمل تكاليف الإقامة والإعاشة لفريق الكرة الأول بالقاهرة وأسوان ومستحقات عقود اللاعبين وتكلفة إيجار استاد أسوان واستاد بتروسبورت ووصلت جملة هذه الديون إلى 5 ملايين جنيه التزاما على النادي خلال الفترة الحالية".

"وبالرغم من الاتصالات المستمرة والجارية بين إدارة نادي أسوان والمسؤولين عن الشركة الراعية لم يتحقق لنادي أسوان الوصول إلى المستحقات المالية التي تمكنه من سداد التزاماته العاجلة".

"لذا يدرس مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان خلال الساعات القادمة اتخاذ قرارا بعدم موافقة النادي على إذاعة مباراة أسوان والأهلي الخميس المقبل بملعب بتروسبورت".