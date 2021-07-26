رضا شحاتة لـ في الجول: سنلعب ضد الأهلي في الجونة وليس الإسكندرية

شدد رضا شحاتة المدير الفني للجونة على أن فريقه متمسك بخوض مباراة الأهلي بملعبه في الغردقة.

وقال شحاتة لـFilGoal.com: "لا يوجد أدنى تفكير في لعب مباراة الأهلي في الإسكندرية عقب مواجهة سموحة".

وأضاف "سنلعب ضد سموحة ثم نعود بشكل طبيعي إلى الغردقة من أجل الاستعداد للأهلي ومواجهته بملعبنا في الجونة".

وأكمل "طوال الموسم نواجه فرق الدوري في ملاعبها ولا يوجد ما استجد من أمور حتى نفكر في لعب مباراة الأهلي بعيدا عن ملعبنا".

وأتم تصريحاته "من المؤكد أننا متمسكون بخوض مباراة الأهلي في الجونة".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ضرب مثالا إذا أراد الجونة لعب مباراتي سموحة في الجولة الـ32 والأهلي في الجولة 33 بالإسكندرية حتى لا يتعرض للإرهاق لن يستطيع اتحاد الكرة الاعتراض على ذلك.