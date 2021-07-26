رضا شحاتة لـ في الجول: سنلعب ضد الأهلي في الجونة وليس الإسكندرية

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 22:37

كتب : أحمد الخولي

رضا شحاتة - الأهلي - الجونة

شدد رضا شحاتة المدير الفني للجونة على أن فريقه متمسك بخوض مباراة الأهلي بملعبه في الغردقة.

وقال شحاتة لـFilGoal.com: "لا يوجد أدنى تفكير في لعب مباراة الأهلي في الإسكندرية عقب مواجهة سموحة".

وأضاف "سنلعب ضد سموحة ثم نعود بشكل طبيعي إلى الغردقة من أجل الاستعداد للأهلي ومواجهته بملعبنا في الجونة".

أخبار متعلقة
متعة ودراما وإثارة وأحداث مشتعلة.. بيراميدز يتعادل مع البنك الأهلي في مباراة الـ"101 دقيقة" كريم بامبو يوجه رسالة لجماهير الأهلي: أعتذر.. وهذا معنى احتفالي الترجي يكشف لـ في الجول عقوبات الاتحاد الإفريقي بعد ما حدث ضد الأهلي

وأكمل "طوال الموسم نواجه فرق الدوري في ملاعبها ولا يوجد ما استجد من أمور حتى نفكر في لعب مباراة الأهلي بعيدا عن ملعبنا".

وأتم تصريحاته "من المؤكد أننا متمسكون بخوض مباراة الأهلي في الجونة".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ضرب مثالا إذا أراد الجونة لعب مباراتي سموحة في الجولة الـ32 والأهلي في الجولة 33 بالإسكندرية حتى لا يتعرض للإرهاق لن يستطيع اتحاد الكرة الاعتراض على ذلك.

الأهلي الجونة رضا شحاتة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رضا شحاتة لـ في الجول: سنلعب ضد الأهلي في الجونة وليس الإسكندرية 31 دقيقة | الدوري المصري
كريم بامبو يوجه رسالة لجماهير الأهلي: أعتذر.. وهذا معنى احتفالي 39 دقيقة | الدوري المصري
أبو مسلم لـ في الجول: يجب أن نلعب بطريقة هجومية أمام أستراليا.. ولا مزيد من إهدار الوقت في الدفاع 44 دقيقة | طوكيو 2020
تاكيس: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع البنك.. ولكننا نسير على الطريق الصحيح 46 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: التعادل مع بيراميدز كالانتصار.. لست سعيدا بالأداء ولكن النقطة أهم ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يفوز وديا على أبها السعودي ساعة | الدوري المصري
متعة ودراما وإثارة وأحداث مشتعلة.. بيراميدز يتعادل مع البنك الأهلي في مباراة الـ"101 دقيقة" ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – في الجول يكشف سبب تراجع الزمالك عن التعاقد مع سيجورا والخطة المقبلة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر مصر في طوكيو - الميدالية الثانية .. سيف عيسى يفوز ببرونزية التايكوندو 2 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 3 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 4 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد
قد ينال إعجابك