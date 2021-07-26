أبو مسلم لـ في الجول: يجب أن نلعب بطريقة هجومية أمام أستراليا.. ولا مزيد من إهدار الوقت في الدفاع

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 22:24

كتب : أحمد شاكر

أكرم توفيق أمام داني سيبايوس في مباراة مصر ضد إسبانيا

مع حاجة منتخب مصر الأولمبي لفوز على أستراليا يوم الأربعاء ليحجز مقعده في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، تعود ذكرى مونديال الشباب 2001 للأذهان حين خاض الفراعنة الموقف ذاته، ومع نفس المدرب، شوقي غريب.

في الأرجنتين 2001 احتاج الفراعنة الصغار للفوز على فنلندا للتأهل لدور الـ16، وهو ما حدث قبل أن يواصلوا مشوارهم ويحصدوا الميدالية البرونزية في النهاية.

يوم الأربعاء يحتاج منتخب مصر الأولمبي للفوز، ما هي نصيحة جيل 2001 له؟

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أحمد أبو مسلم أحد نجوم جيل منتخب الشباب صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2001 تحدث لـFilGoal.com عن الطريقة التي يجب على منتخب مصر اللعب بها ضد أستراليا.

وقال أبو مسلم لـFilGoal.com: "النقطة المهمة هي اختلاف الظروف بين منتخبنا في 2001 والمنتخب الأولمبي الحالي الذي لا يمتلك سوى نقطة واحدة بينما نحن خسرنا من الأرجنتين بسباعية".

وأضاف "الهزيمة بسباعية تنهي كل شيء وتحبط أي جيل وتجعل المعنويات منخفضة للغاية ولا يوجد ثقة بين اللاعبين".

وأكمل "ولكننا تجمعنا ولم نتدرب ثاني أيام المباراة وجلس معنا شوقي غريب بعيدا عن معسكر المنتخب وعمل على رفع المعنويات وتحسين الجانب النفسي لكل اللاعبين وهو مميز في ذلك".

وواصل "منتخب أستراليا قوي جدا ولكن حتى تفوز يجب أن يكون لك شراسة هجومية ولا يجب أن ندافع طوال الشوط الأول لمعرفة طريقة لعب خصمنا ثم نلجأ للهجوم بعد ذلك عندما نتلقى الأهداف".

وشدد "الهجوم يجب أن يكون من الدقيقة الأولى مع الدفع بكل العناصر القوية من البداية وهذا ما كان يجب أن يحدث من بداية الأولمبياد".

وأشار "منتخب إسبانيا هو بطل أوروبا لكننا منحناه حجما أكبر من حجمه وبالغنا في الدفاع أمامه".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون الجهاز الفني على ثقة كبيرة في كل لاعبيه وإجبار المنافسين على اللعب بحسب طريقتنا وليس العكس".

منتخب مصر الأولمبي أحمد أبو مسلم طوكيو 2020
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