أبو مسلم لـ في الجول: يجب أن نلعب بطريقة هجومية أمام أستراليا.. ولا مزيد من إهدار الوقت في الدفاع

مع حاجة منتخب مصر الأولمبي لفوز على أستراليا يوم الأربعاء ليحجز مقعده في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، تعود ذكرى مونديال الشباب 2001 للأذهان حين خاض الفراعنة الموقف ذاته، ومع نفس المدرب، شوقي غريب.

في الأرجنتين 2001 احتاج الفراعنة الصغار للفوز على فنلندا للتأهل لدور الـ16، وهو ما حدث قبل أن يواصلوا مشوارهم ويحصدوا الميدالية البرونزية في النهاية.

يوم الأربعاء يحتاج منتخب مصر الأولمبي للفوز، ما هي نصيحة جيل 2001 له؟

أحمد أبو مسلم أحد نجوم جيل منتخب الشباب صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2001 تحدث لـFilGoal.com عن الطريقة التي يجب على منتخب مصر اللعب بها ضد أستراليا.