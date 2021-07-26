تاكيس: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع البنك.. ولكننا نسير على الطريق الصحيح

يشعر تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بالإحباط عقب تعادل فريقه مع بيراميدز.

وتعادل البنك الأهلي مع بيراميدز اليوم الإثنين إيجابيا بهدف لمثله في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 23 من الدوري.

وتحدث تاكيس عقب المباراة قائلا: "محبط للغاية من التعادل ولكنني فخور بأداء اللاعبين وواجهنا فريقا قويا حقق الفوز في مباراتين على طلائع الجيش والمصري وتعادل مع الأهلي وهو فريق منظم".

وأكمل "حاولنا بناء الهجمات في وصناعة المزيد من الفرص في الشوط الثاني ولكن لم يحدث ذلك وأشكر كل اللاعبين ونحن نسير في الطريق الصحيح".

ورفض المدرب اليوناني اختلاق الأعذار لغياب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال وقال: "إن كنت أرغب في اختلاق الأعذار يمكنني ذلك لكنني أرفض القيام بالأمر والعناصر المتاحة بإمكانها تقديم المستوى المطلوب".

وأتم تاكيس "علينا نسيان نتيجة المباراة والبدء في التحضير للقاء الإسماعيلي".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.