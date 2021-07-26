خالد جلال: التعادل مع بيراميدز كالانتصار.. لست سعيدا بالأداء ولكن النقطة أهم

يرى خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي أن التعادل مع بيراميدز بمثابة الانتصار على الرغم من عدم سعادته بأداء فريقه.

وتعادل البنك الأهلي مع بيراميدز اليوم الإثنين إيجابيا بهدف لمثله في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 23 من الدوري.

وقال خالد جلال عقب المباراة: "التعادل كان مهما والنقطة ثمينة جدا وبمثابة الانتصار خاصة أن التعادل جاء ضد بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة".

وواصل "تأثرنا كثيرا بعد التعادل مع الأهلي وبذلنا مجهودا مضاعفا إذ أننا خضنا المباراتين خلال ثلاثة أيام فقط وهو أمر صعب واضطررت معه لتغيير مجموعة من العناصر في التشكيل".

وتابع "أحترم قرارات الحكام أطالب فقط اتحاد الكرة بمعرفة أسباب احتساب ركلات الجزاء" وذلك في إشارة لركلة الجزاء التي حصل عليها بيراميدز.

وأضاف خالد جلال "تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز أفادنا وحصدنا نقاط هامة تساعدنا على البقاء في الدوري، لم أكن سعيدا بالأداء ولكن الموقف الصعب لنا يجعلني سعيدا بالنقطة والتعادل".

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ28.