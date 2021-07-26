الإسماعيلي يفوز وديا على أبها السعودي

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 21:25

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي وأبها السعودي

فاز الإسماعيلي اليوم الإثنين وديا على أبها السعودي بهدف دون رد في إطار استعداده لاستئناف الدوري.

وأقيمت المباراة على الملعب الفرعي في برج العرب في إطار المعسكر المغلق للدراويش.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد عبد السميع.

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ويستعد الإسماعيلي للقاء بيراميدز في الثاني من شهر أغسطس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري.

وسيخوض الدراويش ودية أخرى غدا الثلاثاء ضد كفر الدوار.

وكان الإسماعيلي فاز وديا على دمياط برباعية دون رد الخميس الماضي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

الإسماعيلي أبها
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