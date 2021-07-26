متعة ودراما وإثارة وأحداث مشتعلة.. بيراميدز يتعادل مع البنك الأهلي في مباراة الـ"101 دقيقة"

نجح البنك الأهلي في تحقيق تعادلا مثيرا أمام مضيفه بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ23 للدوري المصري والتي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

وانقلبت المباراة رأسا على عقب منذ الدقيقة 90 وحتى نهايتها في الدقيقة 101 وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة والساخنة قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية واحدة من أكثر مباريات الدوري متعة.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 41 في المركز الرابع.

ووصل البنك الأهلي بعد التعادل إلى النقطة 27 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري.

ليحقق البنك الأهلي التعادل الثاني على التوالي بعدما تعادل مع الأهلي في المباراة الماضية.

بينما يصل بيراميدز للتعادل رقم 4 تحت قيادة مدربه الجديد تاكيس جونياس، مقابل انتصار واحد.

وصف المباراة

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الجانبين، وظل بيراميدز يحاول إحراز هدف التقدم ولجأ البنك الأهلي للدفاع كما لعب قبل أيام قليلة أمام الأهلي في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية.

واستمر التعادل السلبي إلى أن جاءت لحظة بداية الإثارة في الدقيقة 90.

ومن كرة عرضية لمست الكرة يد بهاء مجدي مدافع البنك الأهلي وسط اعتراضات من فريق بيراميدز.

ليعود الحكم محمد معروف إلى الفيديو للتأكد من اللعبة.

ويقرر بعدها احتساب ركلة جزاء لبيراميدز وتقدم عبد الله السعيد لتسديد الكرة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 93.

ولكن انتظر عزيز القارئ المباراة لم تنته بعد.

وانطلق البنك الأهلي للهجوم بقوة في محاولة لإحراز هدف التعادل.

لينجح الفريق الضيف في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 97 بعد خطأ ضد عمر جابر.

وتقدم كريم بامبو ليسدد الكرة في الدقيقة 98 لكن شريف إكرامي تألق وتصدى للكرة.

وحتى الآن الإثارة لم تنته في المباراة.

الـVAR طالب الحكم بالانتظار لمراجعة تنفيذ ركلة الجزاء وعاد وأخبره بإعادة الركلة بسبب تقدم شريف إكرامي حارس بيراميدز عن الخط أثناء تنفيذ كريم بامبو للكرة.

وبالفعل تقدم بامبو مرة أخرى وسدد الكرة على يمين شريف إكرامي الذي حاول التصدي لها لكن الكرة مرت من تحت يده وسكنت الشباك.

مسجلا هدف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 101 وأطلق الحكم صافرة مزدوجة باحتساب الهدف وإنهاء واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة في الدوري المصري.