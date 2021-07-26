كرة سلة – في الجول يكشف سبب تراجع الزمالك عن التعاقد مع سيجورا والخطة المقبلة

كان الزمالك قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الإسباني كورو سيجورا لكن فجأة انهارت المفاوضات ولم تكلل بالنجاح فما هو السبب وما هي القصة؟ FilGoal.com يكشف.

بدأ الزمالك يبحث عن مدرب خلفا لأوجستي بوش وتم الاستقرار على كورو سيجورا الإسباني وتم التواصل معه والاتفاق على تفاصيل التعاقد المالية والاستقرار على بقاء الجهاز المعاون لسلفه.

وطلب سيجورا الحضور إلى مصر لرؤية النادي والصالة والاطمئنان على بعض الأمور منها السكن ووصل بالفعل يوم الأربعاء قبل عيد الأضحى.

ووفر الزمالك له مسكن في حي جيد بالقاهرة ومساعدته على إيجاد مدربة دولية لأبنائه ليصطحب أسرته معه.

وكان من المفترض أن يوقع سيجورا على العقود في نهاية رحلته في مصر لكنه طلب العودة لإسبانيا لاستشارة أسرته وأكد أنه سيقوم بالرد على عرض الزمالك بعد ذلك.

وبعد تأكيد موافقته وحجز المدرسة لأبنائه فوجئ الزمالك بإبلاغ سيجورا له برفض العرض بسبب قرار أسرته.

وحسبما علم FilGoal.com حاول الزمالك معرفة سبب رفضه وتواصلت الإدارة مع سيجورا مرة أخرى وفوجئ الجميع بالحديث حول الزيادة في الراتب.

لذا قررت إدارة الزمالك زيادة العرض المقدم لسيجورا بواقع 2000 يورو.

ولكن مرة أخرى فوجئ الزمالك بطلب المدرب الإسباني استقدام مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء وهو عكس المتفق عليه منذ البداية باستمرار الجهاز المعاون في منصبه.

وغير سيجورا رأيه وطلب مدرب مساعد فقط، ومرة أخرى مدرب أحمال فقط، وفي النهاية محلل أداء.

وبعد مشاورات عديدة قررت إدارة الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع سيجورا نظرا لعدم التزامه بالاتفاقات منذ البداية وارتأت أنه قد يترك الفريق في أي لحظة وأن الخلاف كان مادي وليس أسريا.

هذا عن سيجورا فماذا عن التفكير في المدرب الجديد؟

حسبما علم FilGoal.com فإن التفكير حاليا ينصب في مدرب يوناني وآخر إسباني.

ويرغب الزمالك في استقدام مدرب من دول البحر المتوسط في ظل تقارب الأفكار بين مصر وبينهم.