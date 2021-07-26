الزمالك يفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية في مباراة من 3 أشواط

فاز الزمالك اليوم الإثنين وديا على منتخب القسم الثاني بسبعة أهداف مقابل لا شيء في إطار استعداده لاستئناف نشاطه بالدوري.

وأقيمت المباراة من شوطين تقليديين استمر كل منهما لـ45 دقيقة، ذلك قبل أن يتفق الزمالك مع مسؤولي المنافس على خوض شوطا إضافيا ثالثا استمر لـ30 دقيقة لمنح فرصة للمزيد من العناصر في اللقاء.

وانتهى الشوط الاول بانتصار الزمالك بخماسية دون رد سجلهم سيف الدين الجزيري "هدفين" وطارق حامد وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء.

وجاءت الأهداف في الدقائق 4 و11 و26 و32 و40.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم كل من

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي

في الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز- إسلام جابر- أحمد سيد "زيزو"- أشرف بنشرقي

في الهجوم: سيف الدين الجزيري

وفي الشوط الثاني شارك محمد أبو جبل بدلا من جنش وأحمد زكي بدلا من عبد الشافي.

ومع قدوم الدقيقة 60 شارك كل من أيمن حفني بدلا من بنشرقي ومحمد أشرف "روقا" بدلا من محمود عبد العزيز وأحمد عيد بدلا من المثلوثي وسيد نيمار بدلا من زيزو.

هذا بالإضافة لمشاركة حسام أشرف بدلا من إسلام جابر ومحمد حمدي بدلا من محمود علاء وحسام عبد المجيد بدلا من محمد عبد الغني وحمدي علاء بدلا من طارق حامد ومروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري.

كما خرج أبو جبل وشارك بدلا منه محمد عواد، وشارك أيضا سيف جعفر ومحمد بيسو ويوسف أسامة ويوسف إبراهيم "أوباما".

وأضاف مروان حمدي الهدف السادس في الدقيقة 68 وأتم أسامة فيصل السباعية في النهاية.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالإسكندرية وسيلاقي أبها السعودي يوم الخميس الخميس في الملعب الفرعي في برج العرب.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل في استاد الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري المصري.