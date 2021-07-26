مكافأة فورية من اللجنة الأولمبية المصرية لـ هداية ملاك وسيف عيسى

قرر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية صرف مكافأة فورية لهداية ملاك وسيف عيسى لاعبي التايكوندو بعد تتويجها ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

وفور عودة هداية وسيف لفندق الإقامة حصل كل منهما على مكافأة فورية قدرها 5 آلاف دولار لتشجيعهما.

وكانت هداية ملاك فازت على الأمريكية بايجي مكفيرسون في وزن تحت 67 كجم.

وأصبحت هداية هي أول لاعبة مصرية تظفر بميداليتين في دورتين متتاليتين للأولمبياد بعدما ظفرت ببرونزية ريو دي جانيرو 2016.

إذ أن عبير عبد الرحمن لاعبة رفع الأثقال ظفرت بميداليتين في دورتين متتاليتين لكن بعد ثبوت تعاطي المتوجين بالميداليات للمنشطات.

كما أصبحت هداية أول من يرفع علم مصر في حفل الافتتاح ويحقق ميدالية في نفس دورة الألعاب الأولمبية.

أما سيف عيسى فتغلب على النرويجي أندري أورديمان بنتيجة 12-4 ليحقق ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ في وزن 80 كجم.

ورفع الثنائي المصري رصيد التايكوندو إلى 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد كثالث أكثر لعبة بالتساوي مع الملاكمة وبعد رياضتي رفع الأثقال والمصارعة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوع برصيد 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و17 برونزية في تاريخ المشاركات الأولمبية.