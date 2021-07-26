انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(1) البنك الأهلي.. تعادل مثير في وقت قاتل
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي التي تجمعهما ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 101: أووووه كريم بامبو يسجل التعادل من ركلة الجزاء
ق 99: الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء بعد تقدم إكرامي
ق 98: كريم بامبو يهدر ركلة الجزاء وإكرامي يتصدى
ق 97: أووووه ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد خطأ من عمر جابر
ق 93: جوووول عبد الله السعيد والأول من ركلة جزاء
ق 90: ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمسة يد من بهاء مجدي مدافع البنك الأهلي
ق 68: نزول كريم بامبو بدلا من أحمد علي
ق 55: الجباس يهدر فرصة التقدم من انفراد بالمرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 38: إنذار لأحمد علي لاعب البنك الأهلي
انطلاق المباراة