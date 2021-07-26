انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(1) البنك الأهلي.. تعادل مثير في وقت قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي التي تجمعهما ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 101: أووووه كريم بامبو يسجل التعادل من ركلة الجزاء

ق 99: الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء بعد تقدم إكرامي

ق 98: كريم بامبو يهدر ركلة الجزاء وإكرامي يتصدى

ق 97: أووووه ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد خطأ من عمر جابر

ق 93: جوووول عبد الله السعيد والأول من ركلة جزاء

ق 90: ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمسة يد من بهاء مجدي مدافع البنك الأهلي

ق 68: نزول كريم بامبو بدلا من أحمد علي

ق 55: الجباس يهدر فرصة التقدم من انفراد بالمرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: إنذار لأحمد علي لاعب البنك الأهلي

انطلاق المباراة