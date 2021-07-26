الزمالك يعلن قيادة فينجادا لورشة عمل لمدربي النادي

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 18:16

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد مجاهد - نيلو فينجادا

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك والمدير الفني عن قيادة البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة لورشة عمل للمدربين غدا الثلاثاء.

وأوضح حامد أن ورشة العمل ستقام بقاعة المحاضرات بمبنى الفريق الأول للزمالك في تواجد جميع المدربين العاملين بمختلف قطاعات الكرة.

وأشار بدر حامد إلى أن الهدف من تلك الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات نظرا لما يتمتع به فينجادا من رصيد قوي بعدما تولى الإدارة الفنية للعديد من الفرق وظفر معها بالبطولات ومنها فترته مع الزمالك.

أخبار متعلقة
حبيبة مرزوق (1) – تتحدث عن الفارق بين الجمباز الفني والإيقاعي.. ولماذا ستعتزل مبكرا أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك: طاقتي نفدت في ربع النهائي.. والميدالية في الوزن الأثقل صعبة للغاية الترجي يكشف لـ في الجول عقوبات الاتحاد الإفريقي بعد ما حدث ضد الأهلي

وأكد رئيس قطاعات الناشئين في الزمالك أن كل تلك الأمور تتم بالتنسيق مع فاروق جعفر المستشار الفنيي لإدارة الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

فينجادا الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - السلاموني تودع منافسات الترايثلون قبل فعاليات الجري.. وأول ذهبية لبرمودا 49 دقيقة | طوكيو 2020
أسوان يدرس عدم إذاعة مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - انطلاق منافسات زوجي الرماية 2 ساعة | طوكيو 2020
رضا شحاتة لـ في الجول: سنلعب ضد الأهلي في الجونة وليس الإسكندرية 3 ساعة | الدوري المصري
كريم بامبو يوجه رسالة لجماهير الأهلي: أعتذر.. وهذا معنى احتفالي 3 ساعة | الدوري المصري
أبو مسلم لـ في الجول: يجب أن نلعب بطريقة هجومية أمام أستراليا.. ولا مزيد من إهدار الوقت في الدفاع 3 ساعة | طوكيو 2020
تاكيس: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع البنك.. ولكننا نسير على الطريق الصحيح 3 ساعة | الدوري المصري
خالد جلال: التعادل مع بيراميدز كالانتصار.. لست سعيدا بالأداء ولكن النقطة أهم 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 3 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 4 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد
قد ينال إعجابك