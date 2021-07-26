تشكيل بيراميدز - الجباس يقود الهجوم أمام البنك الأهلي

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

دودو الجباس يحتفل بهدفه مع بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

يقود دودو الجباس هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل الذي يعتمد عليه تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز كالآتي:

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المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: محمود حمادة – نبيل عماد – عبد الله السعيد.

الهجوم: إسلام عيسى – دودو الجباس – محمود صابر.

بينما اختار خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه كالآتي:

المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – أمير مدحت – عاصم صلاح.

الوسط: حسام السيد – محمد جمال – محمد فتحي.

الهجوم: موسى دياوارا – أحمد علي – فادي فريد.

بيراميدز البنك الأهلي الدوري المصري
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