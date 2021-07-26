حبيبة مرزوق (1) – تتحدث عن الفارق بين الجمباز الفني والإيقاعي.. ولماذا ستعتزل مبكرا

ما هو الفارق بين الجمباز الفني والإيقاعي؟ ولماذا قد يعتزل اللاعب مبكرا؟ حبيبة مرزوق البطلة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 تجيب.

وتحدثت حبيبة مرزوق لـFilGoal.com قائلة: "الجمباز الفني يحتاج قوية ولياقة بدنية وعضلات أكثر من الإيقاعي".

وواصلت "الجمباز الفني يُلعب على أجهزة مثل العقلة والحصان والأرضي ولا توجد به أدوات، أما الجمباز الإيقاعي فيعتمد على الأدوات ويحتاج لمرونة أكثر من اللياقة البدنية".

وأردفت "البعض يعتقد أن الجمباز نوع واحد ولكننا نلعب في الجمباز الإيقاعي على سبيل المثال بأربع أو خمس أدوات وعلى الأرضي فقط".

وعن كيفية احتساب النقاط أوضحت "ألا تسقط الأداة من يدك، أو لا تذهب خارج الخط الأحمر، وأي سقوط لأداة يتم خصم نقاط حسب طريقة سقوطها وهل التقطتها سريعا مجددا أم لا وهكذا".

وبسؤالها هل تستطيع لاعبة الجمباز احتراف اللعبة فقط أجابت "لا لأن عمر اللاعبة ليس كبيرا خاصة الإيقاعي يكون لـ20 أو 22 عاما لأنها تستنفذ مجهود كل عضلة في الجسم وإصاباتها كثيرة".

وواصلت "هذا بالإضافة لأننا في مصر لا يوجد رعاة فنحتاج لشيء آخر نقوم به لذلك أدرس الطب حاليا، عكس خارج مصر ربما تستمر اللاعبة حتى سن أكبر لأنهم يركزون على اللعبة فقط".

وعن دراستها للطب قالت حبيبة: "أريد أن أتخصص في الطب الرياضي لأننا لدينا طب رياضي بشكل عام وليس للعبة معينة فأحيانا أعاني في إيصال وجهة نظري للطبيب، نحن لعبة إصاباتها كثيرة أكثر من فريق كرة بأكمله أتعرض له وحدي".

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