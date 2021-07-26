أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك: طاقتي نفدت في ربع النهائي.. والميدالية في الوزن الأثقل صعبة للغاية

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

هداية ملاك

شددت هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو على صعوبة المنافسة في الأوزان الأعلى في تلك الرياضة، وذلك بعد فوزها بالميدالية البرونزية في طوكيو.

وقالت هداية ملاك عبر قناة بي إن سبورتس: " المنافسة صعبة جدا بعدما غيرت الوزن الخاص بي في أولمبياد ريو إلى تحت 67 كيلو بدلا من تحت 57 كيلو".

وأضاف "اللعب في الوزن الأثقل أصعب والمنافسة أقوى ولكن الحمد لله استطعت إحراز ميدالية أوليمبية جديدة في وزن مختلف".

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وأكملت "المباراة التي خسرت فيها في ربع النهائي شعرت خلالها ببعض الإرهاق والتعب وكانت ضد لاعبة قوية جدا وجاهزة بشكل أفضل مني والمواجهة كانت تحتاج مني إلى بعض الطاقة وحاولت قدر الإمكان الاقتراب بالنتيجة والتعادل من أجل لعب شوط إضافي لكن طاقتي نفدت بالكامل".

وأكدت "سيف عيسى يحلم بالميدالية الأولمبية منذ أولمبياد ريو الذي لم يستطع التأهل لها والآن حقق حلمه".

وأتمت "مبروك لمصر الميداليتين وأتمنى أن يستمر التايكوندو في هذا النجاح".

وفازت هداية ملاك ببرونزية التايكوندو وزن أقل من 67 كيلو جرام، خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

لتكون الميدالية الأولمبية الثانية للبطلة المصرية بعدما فازت ببرونزية التايكوندو وزن تحت 57 كيلو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

هداية ملاك أولمبياد طوكيو 2020
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