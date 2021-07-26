أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الثلاثاء

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 16:13

كتب : محمد سمير

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

تستعد البعثة المصرية لخوص منافسات اليوم الخامس من أولمبياد طوكيو 2020 بأكثر من لعبة.

وتشارك مصر في أكثر من منافسة فجر وصباح الثلاثاء مثل الجودو والرماية والقوس والسهم والسباحة وتنس الطاولة والريشة الطائرة والشراع.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الخامس من أولمبياد طوكيو 2020.

2:00 فجرا (رماية) فرق مختلط 10 متر مسدس هوائي (سامي عبد الرازق - رضوى عبد اللطيف)

3:00 فجرا (تنس طاولة) عمر عصر × السويدي ماتياس فالك (الدور الثالث فردي الرجال)

4:00 فجرا (جودو) محمد عبد العال دور 64 فردي الرجال

4:20 فجرا (ريشة طائرة) ضحى هاني × التركية نيسليهان يجيت

5:00 فجرا (القوس والسهم) يوسف أدم × دينيس يانكين (دور 64 فردي رجال)

5:05 فجرا (شراع) منافسات قارب الليزر - خلود منسي- سباق 5 و6

5:15 صباحا (شراع) منافسات قارب الليزر - علي بدوي - سباق 4 و5 و6

6:15 صباحا (رماية) فرق مختلط 10 متر بندقية (أسامة السعيد - الزهراء محمد)

8:30 صباحا (تنس طاولة) دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند (الدور الثالث فردي السيدات)

11:40 ظهرا (ريشة طائرة) - زوجي مختلط - هادية حسني وضحى هاني

12:11 ظهرا (سباحة) - علي خلف الله - 100م حرة تصفيات

1:31 ظهرا (سباحة) مروان القماش 800م حرة تصفيات

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