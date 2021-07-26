عضو الأولمبية المصرية: البعثة ستعود بأفضل نتيجة في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 15:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

كشف ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن قرار هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بالتزام الصمت تجاه الهجوم الغير مبرر على لاعبي البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال إدريس في بيان عبر المركز الإعلامي للجنة إن حطب قد التزم الصمت ووجه مسؤولي الاتحادات الرياضية بالتزام الصمت كذلك وتوجيه اللاعبين بالتركيز وعدم متابعة الهجوم الذي تتعرض له البعثة بشكل غير مبرر.

وشدد على أنه يجهز تقريرا يوميا بالنتائج مقارنة بما كان مخططا له من جانب اللجنة والاتحادات قبل سفر البعثة إلى طوكيو ليكون كشف حساب واضح أمام الجميع.

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وهنأ إدريس كل من سيف عيسى وهداية ملاك على الفوز برونزيتي التايكوندو، مشيرا إلى أنه طالب بالصبر على البعثة والنتائج ستتحقق والبعثة ستعود بأفضل نتيجة في تاريخ مشاركات مصر بالدورات الأولمبية، داعيا الشعب المصري بدعم اللاعبين والأبطال في المرحلة المقبلة.

وذاقت مصر طعم الميداليات في طوكيو 2020 يوم الإثنين عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى بحصولهما على ميداليتين برونزيتين في التايكوندو.

طوكيو2020 ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية
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