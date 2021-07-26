سيف عيسى بعد البرونزية: فرحة الشعب المصري هي الأهم.. وننتظر الذهب

"وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم" هكذا بدأ سيف عيسى حديثه بعد الفوز بالميدالية البرونزية في طوكيو 2020.

ونجح سيف عيسى في الفوز بالميدالية البرونزية في التايكوندو لوزن تحت 80 كجم اليوم لتكون الميدالية الثانية لمصر بعد برونزية هداية ملاك.

وقال سيف عيسى في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الحمد لله، لقد رزقني الله أكثر مما أستحق بكثير، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا أستطيع التعبير عن مدى فرحتي الآن".

وأضاف "أتمنى أن تكون مصر كلها سعيدة الآن، لم يكن حلمي بمفردي او حلم مدربي او الاتحاد ولكن 100 مليون مصري كانوا يكتبون خلال الأيام الماضية في "فيسبوك" أنهم يحتاجون للفرحة بميدالية والحمد لله نجحنا في الفوز بميداليتين اليوم".

وأتم "البعثة المصرية كانت في حاجة للفرحة والتايكوندو كان مصدر هذه الفرحة اليوم، أتمنى من الله التوفيق لكل اللاعبين الذين سيشاركون في الأيام المقبلة ليحققوا الميدالية الذهبية، حاولنا أن نفوز بها اليوم ولكن المنافسات صعبة. الحمد لله على ما حققناه".

ورفع الثنائي المصري رصيد التايكوندو إلى 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد كثالث أكثر لعبة بالتساوي مع الملاكمة وبعد رياضتي رفع الأثقال والمصارعة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوع برصيد 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و17 برونزية في تاريخ المشاركات الأولمبية.

وبذلك تكون تلك المرة الثامنة التي تحقق فيها مصر ميداليتين أو أكثر من نفس اللعبة في نفس دورة الألعاب الأولمبية.