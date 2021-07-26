أولمبياد طوكيو 2020 - بطل الأردن في التايكوندو يحصد الميدالية السادسة للعرب

حصد الأردني صالح الشراباتي الميدالية الفضية في التايكوندو وزن 80 كج بعد خسارة المباراة النهائية أمام ماكسيم خراميتكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية.

وخسر الشراباتي في النهائي بنتيجة 20-9.

ماكسيم كان قد فاز في مباراة نصف النهائي على اللاعب المصري سيف عيسى الذي حصد الميدالية البرونزية بنتيجة 13-1.

وحصل العرب حتى الآن على 6 ميداليات مختلفة، كان أولهم الميدالية الفضية للتونسي محمد خليل الجندوبي الذي حصل على الميدالية الفضية في التايكوندو.

والثانية كان التونسي أحمد الحفناوي الذي حصل على ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة.

والميدالية الثالثة كانت من نصيب الكويتي عبدالله الرشيدي الذي حصلى على برونزية الرماية.

قبل أن تحصد هداية ملاك برونزية التايكوندو وزن 67 كج، ويتبعها سيف عيسى ببرونزية التايكوندو وزن 80 كج.

ميدالية صالح هي الثانية في تاريخ الأردن في كل الألعاب.