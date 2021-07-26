شريف العريان: تم انتقاد البعثة المصرية مبكرا.. وفي انتظار ميداليات أخرى

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 15:16

كتب : أحمد الخولي

شريف العريان

طالب شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية الجماهير المصرية بالثقة في البعثة المشاركة في الأولمبياد مشيرا لأن المزيد سيأتي مستقبلا خلال الأيام المقبلة.

هداية ملاك نجحت في الفوز ببرونزية التايكوندو تحت 67 كجم ليعقبها سيف عيسى ببرونزية الرجال تحت 80 كجم في التايكوندو أيضا.

وقال شريف العريان لـFilGoal.com : "مبروك لمصر، طلبت من قبل من الجماهير الصبر وتحدثت عن المواعيد التي سيكون فيها منافسة حقيقية".

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وأضاف "لم يصدقنا الناس للأسف وبدأ الانتقاد ولكننا نبذل أقصى ما لدينا، الحمد لله على الفوز بميداليتين اليوم".

وأتم "نحن في انتظار ميداليتين جديدتين على الأقل إن لم يكن أكثر من ذلك".

وتشارك مصر بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها بوجود 134 لاعبا ولاعبة.

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