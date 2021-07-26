والدة هداية ملاك باكية: لا يمكنني التعبير عن مدى فرحتي.. فحوزة بإنجازها لأقصى درجة

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 14:42

كتب : أحمد الخولي

هداية ملاك تايكوندو

ظهرت ديانا والدة هداية ملاك باكية من شدة الفرحة بعد فوز ابنتها ببرونزية التايكوندو في طوكيو 2020.

ونجحت هداية ملاك في الفوز على الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة 17-5 لتفوز بالميدالية البرونزية تحت وزن 67 كجم.

وقالت والدة هداية ملاك لـFilGoal.com: "لا أستطيع التعبير عن مدى فرحتي بابنتي وما حققته من إنجاز لمصر، فخورة بها لأبعد مدى".

وأضافت "لا يمكنني قول أكثر من ذلك، أنا في قمة سعادتي".

هداية ملاك حققت الميدالية الأوليمبية الثانية لها بعد الفوز ببرونزية ريو 2016.

وأصبحت هداية ملاك أول من يحلم علم مصر الأوليمبي ويحقق ميدالية في نفس الدورة.

التايكوندو أصبحت ثالث أكثر لعبة تفوز فيها مصر بميداليات أولمبية برصيد أربع ميداليات بالتساوي مع الملاكمة.

هداية ملاك التايكوندو طوكيو 2020
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