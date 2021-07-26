أولمياد طوكيو 2020 – مجموعة مصر.. يد البحرين تسقط أمام البرتغال بسيناريو درامي مكرر

فاز منتخب البرتغال لكرة اليد على البحرين بنتيجة 26-25 في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

كان المنتخب البحريني هو الأفصل والمتقدم في أغلب أوقات المباراة، وانهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 15-14.

ونجح منتخب البرتغال في خطف التقدم على البحرين في الدقائق الأخيرة.

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وأتيحت لمنتخب البحرين فرصة إدارك التعادل في الثواني الأخيرة من ركلة 7 أمتار، ولكن لم يتمكن من تسجيلها، بنفس طريقة مباراة السويد الماضية، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال.

بتلك النتيجة احتل منتخب البحرين المركز الخامس في ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

بينما ارتفع رصيد البرتغال للنقطة الثانية في المركز الرابع، خلف السويد ومصر والدنمارك.

ويلتقي منتخب البحرين في المباراة المقبلة مع الدنمارك يوم الأربعاء المقبل، بينما سيلعب منتخب البرتغال مع السويد في نفس اليوم.