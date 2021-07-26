كريستيانو رونالدو يعود لـ يوفنتوس

عاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لتدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد، رغم التكهنات برحيله عن الفريق هذا الصيف.

كان بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس قد شدد على بقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الموسم المقبل، في ظل بعض التقارير التي كشفت إمكانية رحيل الدون الصيف الحالي.

ونشر موقع يوفنتوس يوم الإثنين صورا لعودة رونالدو وماتيس دي ليخت عند عودتهما لصفوف الفريق والانضمام لمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

كان نيدفيد قد أوضح قبل أيام: "رونالدو سيعود يوم الإثنين للتدريبات، وسيبقى معنا هنا في يوفنتوس".

كما تحدث نيدفيد عن مستقبل باولو ديبالا قائلا: "سوف نقابل وكيل باولو ديبالا الأسبوع المقبل، لنبدأ المحادثات حول عقده، أليجري يحب اللعب برونالدو وديبالا معا".

وينتهي تعاقد رونالدو وديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، ويحق لكلا اللاعبين التعاقد مع أي نادي مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

وحصل رونالدو على فترة راحة بعد مشاركته مع البرتغال في يورو 2020.

وسيفتتح يوفنتوس موسمه بمواجهة أودينيزي يوم 22 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.