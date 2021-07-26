كريستيانو رونالدو يعود لـ يوفنتوس

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

عاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لتدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد، رغم التكهنات برحيله عن الفريق هذا الصيف.

كان بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس قد شدد على بقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الموسم المقبل، في ظل بعض التقارير التي كشفت إمكانية رحيل الدون الصيف الحالي.

ونشر موقع يوفنتوس يوم الإثنين صورا لعودة رونالدو وماتيس دي ليخت عند عودتهما لصفوف الفريق والانضمام لمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

أخبار متعلقة
أستون فيلا يعلن رحيل جون تيري شاكيري: ليفربول وافق على بيعي هذا الصيف.. وأود العودة للدوري الإيطالي كواترو: تمت.. فاران إلى مانشستر يونايتد أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك تلعب على الميدالية البرونزية

كان نيدفيد قد أوضح قبل أيام: "رونالدو سيعود يوم الإثنين للتدريبات، وسيبقى معنا هنا في يوفنتوس".

كما تحدث نيدفيد عن مستقبل باولو ديبالا قائلا: "سوف نقابل وكيل باولو ديبالا الأسبوع المقبل، لنبدأ المحادثات حول عقده، أليجري يحب اللعب برونالدو وديبالا معا".

وينتهي تعاقد رونالدو وديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، ويحق لكلا اللاعبين التعاقد مع أي نادي مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

وحصل رونالدو على فترة راحة بعد مشاركته مع البرتغال في يورو 2020.

وسيفتتح يوفنتوس موسمه بمواجهة أودينيزي يوم 22 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريستيانو رونالدو يعود لـ يوفنتوس 33 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبد الحفيظ: تعلمنا الدرس جيدا.. والبعض يحاول إثارة الضجة بأخبار مغلوطة 52 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة ساعة | رياضات أخرى
حجازي: سنقاتل حتى الثانية الأخيرة من أجل التأهل ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك تلعب على الميدالية البرونزية ساعة | طوكيو 2020
أستون فيلا يعلن رحيل جون تيري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
شاكيري: ليفربول وافق على بيعي هذا الصيف.. وأود العودة للدوري الإيطالي 2 ساعة | ميركاتو
كواترو: تمت.. فاران إلى مانشستر يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر مصر في طوكيو - الميدالية الثانية .. سيف عيسى يفوز ببرونزية التايكوندو 2 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 3 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 4 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد
قد ينال إعجابك