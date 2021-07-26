عبد الحفيظ: تعلمنا الدرس جيدا.. والبعض يحاول إثارة الضجة بأخبار مغلوطة

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن الفريق استوعب ما حدث في المباراتين الأخيرتين جيدا مشيرا إلى أن البعض يحاول إثارة الضجة بأخبار مغلوطة.

الأهلي لم ينجح في الحفاظ على تقدمه أمام البنك الأهلي ليستقبل هدف التعادل مع الدقيقة 86 قبل أن ينجح في قلب تأخره أمام الإنتاج الحربي لفوز في الثواني الأخيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت: "تلاحم المباريات وصعوبتها يفرض علينا التركيز فيما هو قادم، لابد من التصميم لآخر نفس وثانية".

وأضاف "لابد أن يعي كل لاعب أن بطولة الدوري مهمة جدا، بالتأكيد بطولة إفريقيا الأقوى ولكن الدوري مهم جدا، إفريقيا تحققت بمجهود كبير وإن شاء الله سنحقق الدوري بنفس الطريقة".

وتابع "ثقافة اللعب للمستقبل لابد أن تكون راسخة دائما، ما تحقق بالأمس قد تحقق، جماهير الأهلي تطالبنا بالفوز حتى في المباريات الودية. ما حدث في مباراتي البنك الأهلي والإنتاج في صالحنا 100%".

وأكمل "في المباراتين تم إثبات أن كل شيء وارد في الكرة، وأن المباراة قد تبدو لك سهلة ثم تجدها صعبة، ولا يمكن أن تعود. لم نتمكن من العودة أمام البنك الأهلي بعد التعادل في الدقيقة 85 بينما اختلف السيناريو أمام الإنتاج ونحن من سجلنا التعادل في نفس الدقيقة قبل أن نحقق الفوز".

وعن لاعبي المنتخب الأوليمبي، قال عبد الحفيظ: "هناك اتفاق وملتزمون به، نحن الأكثر التزاما بما نقول وأكثر فريق تعرض للضغط. لابد من تكافؤ الفرص فنحن نلعب بدون 6 لاعبين وتعرضنا للضغط 10 مباريات وغيرنا لم يتم ضغط مبارياته رغم أن لقاءاتنا كانت في بطولة أهم وأقوى من كأس مصر".

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.

وأضاف عن العروض المقدمة للاعبي الفريق "نحن نبني فريقا لننافس على البطولات وليس بغرض الاستثمار لكن في مرحلة ما نريد دماء جديدة. إذا سنحت للاعب فرصة جيدة في أوروبا ولم نساعده فإنه لن يقدم نفس المردود، لذا لن نقف أمام أي لاعب، إذا جاءنا عرض رسمي ما المشكلة أن نناقشه مع الجهاز الفني لكن في بعض الأحيان يثار كلام غير حقيقي للتأثير على استقرار الفريق وتركيز اللاعب خاصة إذا كان لا يشارك منذ فترة، فمن أين تأتي له العروض؟".

وعن تصريحات موسيماني وكونها أثارت أزمة من عدمها، قال "مثلما تحدثت عن فكرة العروض، فإن البعض يحاول استغلال الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي لإثارة الضجة فقط".

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق ستة نقاط عن الزمالك مع مباراتين مؤجلتين، ويلتقي مع أسوان الخميس المقبل.