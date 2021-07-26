أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة

خسر الثنائي المصري، هادية حسني وضحى هاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة.

وخسر الثنائي المصري أمام الثنائي الهولندي شيريل ساينن وسيلينا بيك بشوطين دون رد.

وانتهى الشوط الأول 21-6، أما الشوط الثاني فانتهى 21-10.

وكان الثنائي المصري قد خسر في الجولة الأولى أمام الثنائي الياباني بشوطين دون مقابل.

وبهذه النتيجة ودع الثنائي المصري الأولمبياد بعد خسارة أول مباراتين قبل المواجهة الأخيرة أمام الثنائي الكندي غدا الثلاثاء.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في منافسات زوجي السيدات للريشة الطائرة في الأولمبياد.