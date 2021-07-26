أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك تلعب على الميدالية البرونزية

نجحت هداية ملاك في تحقيق الفوز في مباراة الترضية والتأهل للعب على الميدالية البرونزية.

واكتسحت هداية ملاك، مايلا تاليسا لاعبة تونجا بنتيجة 19-0 ولا يستكمل الحكم اللقاء.

هداية ملاك، ستواجه بايجي ميكفيرسون الأمريكية الساعة 2 ظهرا على الميدالية البرونزية.

يذكر أن هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن في وزن 57 كجم.

أقصت هداية ملاك اللاعبة الفرنسية ماجدة هينين صاحبة برونزية بطولة العالم 2019 في الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 11-10.

بينما خسرت أمام البريطانية لورين وليامز بنتيجة 13-12 في مباراة ربع النهائي.