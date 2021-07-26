شاكيري: ليفربول وافق على بيعي هذا الصيف.. وأود العودة للدوري الإيطالي

أوضح جيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول أن ناديه وافق على بيعه خلال فترة الانتقال الصيفية.

شاكيري لم يشارك بشكل أساسي في تشكيل يورجن كلوب منذ انتقاله من ستوك سيتي، بسبب كثرة الإصابات وكثرة الجاهزين في مركزه.

وقال شاكيري في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت: "أخبرت إدارة ليفربول أنني مستعد لتحدي جديد".

وأضاف "تقبلوا قراري وسينظرون الآن في العروض التي وصلت لي".

خلال فترات الانتقالات السابقة رفض كلوب العديد من العروض لبيع النجم السويسري.

وأكمل "أريد العودة إلى إيطاليا، وأود أن ألعب في صفوف لاتسيو".

شاكيري البالغ من العمر 29 عاما لعب في صفوف إنتر ميلان عام 2015.

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