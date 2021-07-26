الرشيدي: شاركت في 7 دورات أولمبية وأعد بالذهبية في المشاركة الثامنة

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

وعد الكويتي المخضرم عبد الله الرشيدي بحصد الميدالية الذهبية في الرماية (منافسات سكيت) في أولمبياد باريس 2024، بعدما حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو يوم الإثنين.

الميدالية هي الأولى للكويت في طوكيو 2020 والثانية لعبد الله الرشيدي بعد الفوز بالميدالية البرونزية في 2016 تحت العلم الأولمبي.

وقال الرشيدي في تصريحات لشبكة beIN sports: "مشاركتي في طوكيو هي السابعة بدورة الألعاب الأولمبية، وأعد بتحقيق الميدالية الذهبية في باريس 2024".

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وأضاف "سأحاول تطوير بعض اللاعبين العرب في هذه اللعبة من أجل المشاركة معي في الأولمبياد المقبل".

الرشيدي يبلغ من العمر 57 عاما.

وجاء عبد الله الرشيدي في المركز الثالث للنهائي برصيد 46 نقطة خلف الثنائي الدنماركي جاسبر يانسن صاحب الـ55 نقطة والأمريكي فينسنت هانكون بـ59 نقطة.

عبد الله الرشيدي أصبح ثالث لاعب عربي يفوز بميدالية في الأولمبياد الحالية بعد ذهبية التونسي أحمد الحفناوي في السباحة 400 متر حرة وفضية محمد الجندوبي في التايكوندو وزن 58 كجم.

المصري عزمي محيلبة تواجد في تصفيات المنافسة ولكنه لم ينجح في الوصول للدور النهائي.

محيلبة أنهى التصفيات في المركز الـ11 بعد أن أصاب 73 من أصل 75 هدف.

مصطفى حمدي لم ينجح أيضا في الوصول للنهائي بعد أن أصاب 67 من 75 ليتواجد في المركز الـ11.

عبد الله الرشيدي طوكيو 2020
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