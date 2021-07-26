أولمبياد طوكيو 2020 – الأردن تضمن ميدالية جديدة للعرب

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 10:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

صالح الشراباتي تايكوندو

ضمن الأردني صالح الشراباتي الحصول على ميدالية في التايكوندو وزن 80 كج بعد وصوله للمباراة النهائية.

وفاز الشراباتي في دور نصف النهائي على نيكيتا رافالوفيتش بنتيجة 13-11.

ويلتقي الشاراباتي على الميدالية الذهبية أو الفضية في المباراة النهائية مع ماكسيم خراميتكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية.

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ماكسيم كان قد فاز في مباراة نصف النهائي على اللاعب المصري سيف عيسى الذي سيلعب على الميدالية البرونزية بنتيجة 13-1.

وحصل العرب حتى الآن على ثلاث ميداليات مختلفة، كان أولهم الميدالية الفضية للتونسي محمد خليل الجندوبي الذي حصل على الميدالية الفضية في التايكوندو.

والثانية كان التونسي أحمد الحفناوي الذي حصل على ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة.

والميدالية الثالثة كانت من نصيب الكويتي عبدالله الرشيدي الذي حصلى على برونزية الرماية.

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