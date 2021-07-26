أمل البرونزية يعود لـ هداية ملاك.. لورين ويليامز إلى نهائي التايكوندو

عاد أمل المنافسة على ميدالية برونزية إلى هداية ملاك لاعبة التايكوندو المصرية.

وتأهلت لورين ويليامز اللاعبة البريطانية إلى نهائي منافسات التايكوندو لوزن تحت 67 كج بعد الفوز على روث جبابجي اللاعبة الإيفوارية بنتيجة 24-18.

فوز لورين ويليامز أعاد أمل البرونزية لـ هداية ملاك، إذ تحولت اللاعبة المصرية لمنافسات الترضية.

وستلعب هداية ملاك مع مايلا باسيكا لاعبة دولة تونجا في دور الترضية الساعة 12:30 ظهرا.

وفي حالة فوز هداية ملاك، ستواجه بايجي ميكفيرسون الأمريكية الساعة 2 ظهرا على الميدالية البرونزية.

أما لورين ويليامز، فستواجه ماتيا ييليتش الكرواتية في النهائي.

يذكر أن هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن في وزن 57 جج.