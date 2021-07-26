أولمبياد طوكيو – سيلعب على البرونزية.. سيف عيسى يخسر نصف نهائي التايكوندو

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 09:31

كتب : FilGoal

سيف عيسى

خسر سيف عيسى نصف نهائي منافسات التايكوندو لوزن تحت 80 كج أمام ماكسيم خرامتكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية.

وفاز خراميتكوف على سيف عيسى بنتيجة 13-1 في نصف النهائي.

خراميتكوف أنهى الجولة الأولى متقدما بنتيجة 3-1.

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وفي الجولة الثانية، وسع خرابتيكوف النتيجة إلى 8-1، قبل أن تنتهي الجولة الأخيرة والمباراة بنتيجة 13-1.

مباراة نصف الثاني الأخرى ستكون بين نيكيتا رافالوفيتش اللاعب الأوزبكي، وصالح الشراباتي اللاعب الأردني.

وسيلعب سيف عيسى على الميدالية البرونزية في انتظار مباريات الترضية لتحديد منافسه التالي.

أما خراميتكوف المصنف السابع في البطولة، فسيلعب النهائي مع الفائز بينهما الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

طوكيو 2020 سيف عيسى
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