أولمبياد طوكيو 2020 - عودة هداية لم تكتمل.. الخروج من ربع النهائي وانتظار فرصة البرونزية

خسرت هداية ملاك في ربع نهائي منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو 2020.

وأقصت البريطانية لورين ويليامز بطلتنا المصرية بنتيجة 13-12 لتفشل عودة هداية ملاك في أن تكتمل للنهاية.

وكانت الجولة الأولى قد انتهت بتأخر هداية ملاك 2-4 قبل أن تتفوق البريطانية بشكل كبير في الجولة الثانية وتوسع الفارق إلى 12-3.

وشهدت الجولة الثالثة صحوة في أداء هداية ملاك في النصف الأخير ووصلت إلى 13-12 قبل ثواني من النهاية لكن العودة لم تكتمل.

تنتظر هداية ملاك فوز لورين في نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية من أجل الصعود لأدوار الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية.

وكانت هداية ملاك قد سبق لها التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016.

أقصت هداية ملاك اللاعبة الفرنسية ماجدة هينين صاحبة برونزية بطولة العالم 2019 في الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 11-10.