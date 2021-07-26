أولمبياد طوكيو – معجزة مصرية.. ثنائي الفراعنة في ربع نهائي الشيش

واصل لاعبو منتخب سلاح الشيش المصري تألقهم في أولمبياد طوكيو، ولحق محمد حمزة بـ علاء أبو القاسم في ربع النهائي.

وفاز محمد حمزة على الإيطالي أندريا كاسارا بنتيجة 15-13 في دور الـ16.

النجم المصري كان متأخرا بنتيجة 13-7.

ورغم التأخر، عاد حمزة وفاز بنتيجة 15-13 في مفاجأة كبرى.

ويلتقي محمد حمزة في ربع النهائي مع التشيكي أليكساندر تشوبينيتش الساعة 8:50 صباحا.

يذكر أن علاء أبو القاسم المصري الآخركان قد سبق حمزة إلى ربع نهائي المنافسات في وقت سابق.

ولا يمكن لـ أبو القاسم ومحمد حمزة أن يتواجها إلا في نهائي المنافسات.