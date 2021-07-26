أولمبياد طوكيو – معجزة مصرية.. ثنائي الفراعنة في ربع نهائي الشيش

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 08:31

كتب : أحمد العريان

محمد حمزة لاعب سلاح الشيش المصري

واصل لاعبو منتخب سلاح الشيش المصري تألقهم في أولمبياد طوكيو، ولحق محمد حمزة بـ علاء أبو القاسم في ربع النهائي.

وفاز محمد حمزة على الإيطالي أندريا كاسارا بنتيجة 15-13 في دور الـ16.

النجم المصري كان متأخرا بنتيجة 13-7.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو – إلى ربع النهائي.. أبو القاسم يواصل الزحف أولمبياد طوكيو 2020 - سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي وينافس على ميدالية أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويتأهل في فردي رجال تنس الطاولة أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو في مباراة مثيرة

ورغم التأخر، عاد حمزة وفاز بنتيجة 15-13 في مفاجأة كبرى.

ويلتقي محمد حمزة في ربع النهائي مع التشيكي أليكساندر تشوبينيتش الساعة 8:50 صباحا.

يذكر أن علاء أبو القاسم المصري الآخركان قد سبق حمزة إلى ربع نهائي المنافسات في وقت سابق.

ولا يمكن لـ أبو القاسم ومحمد حمزة أن يتواجها إلا في نهائي المنافسات.

طوكيو 2020 محمد حمزة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو – يد مصر تخسر من الدنمارك بفارق 5 أهداف 16 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - عودة هداية لم تكتمل.. الخروج من ربع النهائي وانتظار فرصة البرونزية 16 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – معجزة مصرية.. ثنائي الفراعنة في ربع نهائي الشيش 36 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – إلى ربع النهائي.. أبو القاسم يواصل الزحف ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي وينافس على ميدالية ساعة | طوكيو 2020
انتهت كرة يد – مصر (27)-(32) الدنمارك.. نهاية المباراة 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - عمر عصر يحبط عودة الأوكراني ويتأهل في فردي رجال تنس الطاولة 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو في مباراة مثيرة 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك