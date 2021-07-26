أولمبياد طوكيو – إلى ربع النهائي.. أبو القاسم يواصل الزحف

واصل علاء الدين أبو القاسم لاعب سلاح الشيش المصري زحفه نحو الميدالية ببلوغ ربع نهائي البطولة.

وفاز أبو القاسم على فيلاديسوف ميلينكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 15-12.

الجولة الأولى انتهت بتقدم أبو القاسم بنتيجة 11-9.

وفي الجولة الثانية، حسم أبو القاسم المباراة بنتيجة 15-12.

ويلتقي أبو القاسم في ربع النهائي مع الفائز بين تاكاهيرو شكيني الياباني (المصنف التاسع في البطولة)، وريان يين شون لاعب هونج كونج (المصنف الثامن في البطولة).

وستلعب المباراة الساعة 8:50 صباحا بتوقيت مصر.

ويلعب محمد حمزة في دور الـ16 أيضا بعد قليل.

يذكر أن أبو القاسم هو صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 في الشيش.