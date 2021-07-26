أولمبياد طوكيو – إلى ربع النهائي.. أبو القاسم يواصل الزحف
الإثنين، 26 يوليه 2021 - 08:00
كتب : أحمد العريان
واصل علاء الدين أبو القاسم لاعب سلاح الشيش المصري زحفه نحو الميدالية ببلوغ ربع نهائي البطولة.
وفاز أبو القاسم على فيلاديسوف ميلينكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 15-12.
الجولة الأولى انتهت بتقدم أبو القاسم بنتيجة 11-9.
وفي الجولة الثانية، حسم أبو القاسم المباراة بنتيجة 15-12.
ويلتقي أبو القاسم في ربع النهائي مع الفائز بين تاكاهيرو شكيني الياباني (المصنف التاسع في البطولة)، وريان يين شون لاعب هونج كونج (المصنف الثامن في البطولة).
وستلعب المباراة الساعة 8:50 صباحا بتوقيت مصر.
ويلعب محمد حمزة في دور الـ16 أيضا بعد قليل.
يذكر أن أبو القاسم هو صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 في الشيش.