أولمبياد طوكيو 2020 - سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي وينافس على ميدالية

واصل سيف عيسى الأداء الرائع في أولمبياد طوكيو 2020 وضمن تأهله إلى نصف نهائي منافسات وزن تحت 80 كجم برياضة التايكوندو.

وفاز سيف عيسى على الإيطالي سيمون أليسيو بنتيجة 6-5 في مباراة مثيرة لم تحسم إلا في الثانية الأخيرة.

وانتهت الجولة الأولى بين اللاعيبن بالتعادل السلبي بدون نقاط.

وفي الجولة الثانية تفوق سيف عيسى وتقدم بنتيجة 3-1.

وحاول الإيطالي التقدم في الجولة الثالثة لكن حسمها سيف عيسى في النهاية بنتيجة 6-5.

وكان سيف عيسى قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الأسترالي جاك مارتون في ثمن النهائي بنتيجة 11-1.

ويلعب سيف عيسى مباراته المقبلة أمام الفائز من الكرواتي توني كانايت ولاعب اللجنة الأولمبية الروسية ماكسيم خرامتكوف في الساعة 9:15 صباح اليوم.