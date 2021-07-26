انتهت كرة يد – مصر (27)-(32) الدنمارك.. نهاية المباراة

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 06:57

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - مصر - الدنمارك - مونديال اليد 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والدنمارك، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لكرة اليد من أولمبياد طوكيو.

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نهاية المباراة بفوز الدنمارك على مصر 23-27.

ق. 27 التقدم دنماركي. 29-26

ق. 15 - 24-22 للدنمارك.

ق. 9 يحيى خالد يسجل. 20-19 للدنمارك.

ق. 7 - 18-17 للدنمارك.

ق. 4 - أحمد الأحمر يسجل التعادل لمصر . 16-16

16-15 أول تقدم للدنمارك

بداية الشوط الثاني

15-14 لمصر. ونهاية الشوط الأول

ق. 29 أحمد هشااام يسجل. 15-13 لمصر.

ق. 26 أحمد هشام يسجل. 14-12 لمصر.

ق. 25 سند يسجل. 13-11 لمصر.

ق. 24 ممدوح هااااشم يسجل. 12-11 لمصر.

ق. 21 عمر بكار يسجل. 11-10 لمصر

ق. 18 تقدم مصري. 10-8

ق. 15 أحمد هشام يسجل. 8-6 لمصر

ق. 8 محمد سند يسجل لمصر. 6-4

ق. 7 إبراهيم المصري يسجل الخامس. 5-3

ق. 4 محمد سند يسجل الرابع. 4-1

ق. 3 يحيى الدرع يسجل الثالث لمصر. 3-1

ق. 2 - ميكيل هانسين يسجل التعادل. 1-1

ق. 1 - 1-0 لمصر

بداية المباراة

كرة يد مصر الدنمارك
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