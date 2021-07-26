أولمبياد طوكيو 2020 - هداية ملاك إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو في مباراة مثيرة

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 06:32

كتب : محمد سمير

هداية ملاك تهزم ماجدة هينين الفرنسية في منافسات التايكوندو

نجحت هداية ملاك في التأهل إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أقصت هداية ملاك اللاعبة الفرنسية ماجدة هينين صاحبة برونزية بطولة العالم 2019.

وفازت هداية على الفرنسية ماجدة هينين بنتيجة 11-10 في مباراة مثيرة.

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وتفوقت هداية ملاك في الجولة الأولى بنتيجة 3-0 في الثانية الأخيرة.

وحافظت هداية على التفوق في الجولة الثاني بنتيجة 9-6.

ومع بداية الجولة الثالثة وصلت إلى نتيجة 11-6 قبل أن تسجل الفرنسية 4 نقاط لكن دون فائدة لتحسم البطلة المصرية تأهلها.

وكانت هداية ملاك قد سبق لها التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016.

وتلعب هداية ملاك مباراة ربع النهائي في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد أمام البريطانية لورين ويليامز.

طوكيو 2020 هداية ملاك تايكوندو
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