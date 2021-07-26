أولمبياد طوكيو - أبو القاسم إلى ثمن نهائي الشيش.. ويلاقي لاعب أقصى المصنف الأول

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 05:44

كتب : FilGoal

علاء الدين أبو القاسم - لاعب سلاح الشيش المصري

تأهل علاء الدين أبو القاسم لاعب سلاح الشيش المصري إلى ثمن نهائي المنافسات.

وفاز علاء أبو القاسم على بنيامين كيبرينك بنتيجة 15-11 في دور الـ32.

علاء أبو القاسم تقدم بنتيجة 6-0 في بداية المباراة، لكن اللاعب الألماني عاد بقوة وقلل الفارق.

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وفي الجولة الثانية، حسم أبو القاسم النتيجة في النهاية لصالحه.

ويلتقي أبو القاسم مع فلاديسلاف ميلنيكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية في دور الـ32 الساعة 7:25 صباحا.

ميلنيكوف فجر مفاجأة كبرى بالفوز على جريك مينهاردت المصنف الأول في منافسات سلاح الشيش عالميا بالدور السابق.

يذكر أن أبو القاسم هو صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 في الشيش.

طوكيو 2020 علاء أبو القاسم
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