أولمبياد طوكيو 2020 - سيف عيسى إلى ربع نهائي التايكوندو

نجح سيف عيسى بطل التايكوندو المصري في التأهل إلى ربع نهائي منافسات تحت 80 كجم من أولمبياد طوكيو.

وتغلب سيف على الأسترالي جاك مارتون في منافسات دور الـ16 بنتيجة 11-1.

وجاءت نتيجة الجولة الأولى بتقدم سيف عيسى 11-0، بينما في الجولة الثانية تقدم عيسى 11-1.

وأخيرا في الجولة الثالثة حسم سيف المباراة بالحفاظ على تقدمه بنتيجة 11-1.

ويلعب عيسى ربع النهائي الساعة 7:15 صباحا أمام الإيطالي سيمون أليسيو.

وكان سيمون أليسيو قد تغلب على البرازيلي سواريز مارتينز المصنف الرابع بنتيجة 22-3.

وسيف عيسى هو المصنف الخامس في البطولة بينما الإيطالي المصنف 13.