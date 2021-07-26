تعرف على القناة الناقلة وموعد مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 03:12

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

بعد الفوز على البرتغال، تلتقي مصر مع الدنمارك في ثاني جولات المجموعة الثانية في منافسات كرة اليد لـ أولمبياد طوكيو 2020.

المباراة ستقام في الساعة السابعة والربع صباح اليوم الإثنين على صالة يويوجي الوطنية في طوكيو.

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن اكسترا 1.

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مصر فازت على البرتغال في الجولة الأولى، فيما فازت الدنمارك على اليابان.

وتتواجد مصر رفقة الدنمارك، واليابان، والبحرين، والبرتغال، والسويد في المجموعة.

كرة يد مصر الدنمارك
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