بعد تألقه في الوديات..برشلونة يبحث عن عرض للاعبه الشاب

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن نية برشلونة في البحث عن عرض للاعبه الشاب راي ماناج في الصيف الحالي.

ريي ماناج النادي : برشلونة برشلونة

وظهر ماناج بشكل جيد في المباريات الودية الاستعدادية للموسم المقبل، إذ سجل اللاعب أربعة أهداف في مباراتين خاضهم الفريق أمام خيمناستيك وجيرونا.

وكشفت موندو ديبورتيفو أن برشلونة قد تلقى ثلاثة عروض من أجل ضم اللاعب من ساسولو، وقادش، وفاماليساو.

وستكون إدارة برشلونة سعيدة في حال حصولهم على مبلغ من 3 إلى 5 مليون يورو، والذي سيعد مكسبا لأن اللاعب كان قد انضم للفريق مقابل 700 ألف يورو.

المهاجم الألباني صاحب الـ24 عاما سبق له اللعب في صفوف غرناطه وإنتر ميلان، ولكنه يبحث عن فرصة المشاركة باستمرار على مستوى الفرق الأولى في أحد الدوريات الكبرى.

وكان ماناج قضى الموسم الثاني يلعب مع الفريق الثاني لبرشلونة في دوري الدرجة الثالثة، وتمكن خلال الموسم من المشاركة في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدف وصناعة هدفين.