مؤتمر كشري: لم أحصل على حقي في الملعب ضد الأهلي.. ولكن

"الأهلي يلعب لآخر دقيقة ونعرف ذلك جيدا دافعنا جيدا واستحققنا الخروج بالنقاط الثلاثة وليس فقط التعادل، سُرقنا في النهاية ولكن هذه خبرات الأهلي وإمكانيات لاعبيه" هكذا تحدث أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي عقب هزيمة فريقه.

وفاز الأهلي اليوم الأحد على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري بعدما كان متأخرا بهدفين لهدف.

وقال كشري في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة "نحن فريق مضغوط بالموقف الصعب الذي نحن فيه ونحتل المركز الأخير".

واستدرك "لكن الكل رأى التحسن مؤخرا وكنا الأخطر ضد الأهلي والأقرب للفوز لكن التوفيق لم يكن حليفنا، أشكر كل لاعبي فريقي كانوا رائعين".

ووجه كشري رسالة للحكام قائلا: "أطلب من الحكام تحليل لقطتين خلال المباراة أعتقد أن هناك كرة لمحمد هاني استحق الإنذار الثاني والطرد، وأيمن أشرف استحق العقوبة كذلك، في المقابل غنام محمد حصل على إنذار مجاني أثناء تبديله".

وتابع "مباراة البنك الأهلي السابقة والتعادل ضغطت على الأهلي وعلينا، وتوقعنا أن نلعب بشكل جيد بسبب الإجهاد على الأهلي بعد دوري أبطال إفريقيا".

واستدرك كشري "لكن كما قلت روح كل اللاعبين في الأهلي حسمت المباراة وأنا كنت لاعبا في الأهلي وأعرف ذلك".

وأتم كشري حديثه "لكنني شعرت أنني لم أحصل على حقي في الملعب".

وتجمد رصيد الإنتاج عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب بعدما خاض كل مبارياته الـ28.

ويبتعد الإنتاج عن مراكز البقاء بفارق سبع نقاط، ولكن للبنك الأهلي لقاء أقل من منافسه.