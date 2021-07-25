رينجرز يهزم ريال مدريد في التجربة الودية الثالثة لأنشيلوتي

الأحد، 25 يوليه 2021 - 22:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

هدف رودريجو في مرمى رينجرز

فاز فريق رينجرز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب إبروكس في إسكتلندا.

وأحرز أهداف المباراة كل من رودريجو لريال مدريد وفاشون ساكالا، وسيدرك إتين لرينجرز.

بدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من أغلب اللاعبين البدلاء وكان أبرز المشاركين إيسكو، ومارسيلو، ولوكاس فازكيز.

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تقدم رودريجو لريال مدريد في الدقيقة الثامنة بعدما مرى بشكل رائع من دافيز لاعب رينجرز وسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تعادل ساكالا في الدقيقة الـ 55 لرينجرز بعد أن قطع الكرة من لوكاس فاسكيز أمام منطقة الجزاء وتقدم وسدد في المرمى.

وأحرز إتين الهدف الثاني لرينجرز في الدقيقة الـ 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد للطرد في الدقيقة الـ 75 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وتعد ودية رينجرز هي الثالثة لريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي من تعيينه كمدرب للفريق خلفا لزين الدين زيدان.

وفاز ريال مدريد في الودية الأولى أمام فوينلبرادا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تعادل في المباراة الثانية مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق.

ويلعب ريال مدريد المباراة المقبلة أمام ميلان والتي ستقام في النمسا يوم 8 أغسطس.

وسيفتتح ريال مدريد موسمه بمواجهة ديبورتيفو ألافيس خارج ملعبه يوم 14 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ريال مدريد رينجرز
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