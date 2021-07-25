حمدي فتحي عن زفافه: الوقت كان بالاتفاق مع النادي.. وتغيير الجدول سبب الأزمة

كشف حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي عن أن موعد زفافه كان محددا في وقت سابق بالاتفاق مع النادي.

وغاب حمدي فتحي عن مواجهة الأهلي اليوم أمام الإنتاج الحربي حيث يستعد لحفل زفافه غدا.

حمدي فتحي قال عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي انستاجرام: "لازم الناس تكون فاهمة شخصية حمدي وحب حمدي فتحي للنادي الأهلي وبفضل النادي الأهلي على نفسي والناس اللي تعرفني كويس عارفة كده".

حمدي فتحي عبر انستجرام 🗣️ pic.twitter.com/D99Sx0yOiM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 25, 2021

وأضاف "اختيار ميعاد فرحي كان بالاتفاق ومن فترة قبل تغيير جدول الدوري، في الجدول القديم الفترة دي كانت توقف المنتخب الأوليمبي".

وتابع "الجدول اتغير بعد ما حجزت وظبطت كل حاجة فالموضوع غصب عني وغصب عن النادي على أساس الفترة دي كانت توقف، مبروك على الماتش وإن شاء الله الدوري في الجزيرة وشكرا".

ونجح الأهلي في الفوز على الإنتاج الحربي في الدقائق الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق ستة نقاط عن الزمالك مع مباراتين مؤجلتين، ويلتقي مع أسوان الخميس المقبل.