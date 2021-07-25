مؤتمر موسيماني الغاضب: الأهلي يمتلك مقاتلين أكفاء.. وهذا ما أعجبني من مروان محسن

كان مؤتمر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يسير بشكل جيد إلى أن هدد بتركه بسبب مقاطعة أحد الصحفيين له.

وفاز الأهلي اليوم الأحد على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي قائلا: "هذه كانت مباراة كلها خليط من مشاعر وأهداف والكل استمتع بها".

وواصل "تلك المباراة تؤكد أنه لا يوجد أي شيء مضمون في كرة القدم، ولا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث، وتعلمت اليوم أن المباراة لا تنتهي إلا مع صافرة حكم اللقاء".

وشدد "ما رأيته أنه يجب أن نؤمن بقدرتنا، تلك المباراة ذكرتني بما حدث ضد المقاولون العرب على ذات الملعب كنا متأخرين في النتيجة ضدهم بهدفين وعدنا وفزنا بثلاثية، واليوم تأخرنا بهدفين لهدف وفزنا بثلاثية".

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "تلك المباراة جعلتني أؤمن أن فريقي يمتلك مقاتلين أكفاء يضغطون بقوة في الظروف الصعبة ويقدمون كل لديهم".

وتابع "أشركت أربعة مهاجمين وأخرجت المدافعين لرغبتي في الهجوم بقوة وتسجيل الأهداف ووالتر بواليا استحق الهدف والهدية لأنه مر بظروف صعبة واجتهد كثيرا".

وانتقل موسيماني للحديث عن مروان محسن وقاطعه أحد الصحفيين وقال له: "هل أترك مكاني لتتحدث أنت؟"، واستمر الجدال وهم مدرب الأهلي بترك مكانه قبل أن يستمر بعد حل الخلاف.

وقال موسيماني ععن مروان: "أعرف ما يقال عنه لقد مر بظروف صعبة وكرة القدم أداء جماعي وليس فردي فقط، لم يقدم أفضل ما لديه اليوم لكنني أعجبت بروحه وشخصيته في الملعب وبكونه أول لاعب يعود للدفاع وتلك الشخصية نحتاجها وهي ما تجعلنا نفوز".

ورفض موسيماني مقارنة تلك المباراة بمباراتي كايزر تشيفز والترجي في دوري أبطال إفريقيا وقال: "هذه مباراة مختلفة تماما".

وواصل "سنقاتل لحسم لقب الدوري وتنتظرنا مباريات صعبة كثيرة وفي الدوري هناك فرق كثيرة تلعب بشكل دفاعي بحت ضدنا وتعتمد على الهجمات المرتدة وهو أمر لا يمكن انتقاده وعلينا احترام الرؤية الفنية للمنافسين".

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "خضنا 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة للسوبر الإفريقي والدوري وكأس العالم للأندية وذلك تسبب في الإجهاد ولكننا فريق بطل يبحث عن التتويج دائما ونتعامل مع الظروف باحترافية شديدة".

وعن سبب عدم البدء بمحمد شريف قال: "عانى من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات والأمر ذاته لحمدي فتحي وعلى الجميع أن يعي ذلك لأننا نخوض مباريات كثيرة في مختلف المسابقات".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 55 يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما خاض 25 مباراة.

فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.