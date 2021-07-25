صالح جمعة ينتظم في تدريبات سيراميكا كليوباترا

الأحد، 25 يوليه 2021 - 22:16

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

انتظم صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا في تدريبات الفريق مساء اليوم.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وكان ضياء السيد مدرب الفريق قد أعلن توقيع عقوبه على جمعة بسبب غيابه عن تدريبات الفريق أمس بدون الحصول على إذن.

وقدم صالح جمعة، اعتذارًا لإدارة سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني، واللاعبين أثناء التدريبات.

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وتعهد اللاعب أمام معتز البطاوي، المدير الرياضي للنادي، وضياء السيد، بعدم تكرار الواقعة، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد التزامًا كبيرًا منه في التدريبات والمباريات من أجل المساهمة مع زملائه في تحقيق مركز متقدم يليق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد خوضه لـ 27 مباراة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب الأهلي وي السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 23.

صالح جمعة سيراميكا كليوباترا
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