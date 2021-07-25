لاعب ألمانيا الأولمبي يتقدم لصديقته بالزواج بعد مباراة السعودية

تقدم ماكس كروز لاعب منتخب ألمانيا الأولمبي للزواج من صديقته على الهواء مباشرة بعد مباراة السعودية.

ماكس كروس النادي : يونيون برلين ألمانيا الأوليمبي

وفاز منتخب ألمانيا على السعودية بثلاثة أهداق مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وظهر كروز في لقاء مع الصحفيين بعد المباراة بقميص كتب عليه عبارة باللغة الكردية "أنا أحبك يا ديلان، هل تقبلين بالزواج مني؟".

German footballer @MaxKruse_10 made a marriage proposal live after Germany’s Olympic win over Saudi Arabia. His Kurdish girlfriend Dilan reportedly said ‘Erê’ which means yes. Kruse’s t-shirt reads ‘I love you. ‘Would you like to marry me’ in Kurdish ❤️ 💕 https://t.co/8wejcXqkqO pic.twitter.com/SXpB5xk9IG — Mutlu Civiroglu (@mutludc) July 25, 2021

وارتفع رصيد منتخب ألمانيا بالفوز للنقطة الثالثة في المركز الثالث خلف كوتديفوار والبرازيل.

بينما خرج منتخب السعودية من دور المجموعات بعد احتلاله للمركز الرابع بدون نقاط.

ويلعب منتخب ألمانيا المباراة المقبلة ضد كوتديفوار يوم 28 يوليو المقبل في مباراة ستحدد المتأهل لدور ربع النهائي.

بينما سيلعب منتخب السعودية أمام البرازيل المباراة المقبلة في اليوم نفسه.