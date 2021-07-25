لاعب ألمانيا الأولمبي يتقدم لصديقته بالزواج بعد مباراة السعودية

الأحد، 25 يوليه 2021 - 21:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

ماكس كروز - ألمانيا الأولمبي

تقدم ماكس كروز لاعب منتخب ألمانيا الأولمبي للزواج من صديقته على الهواء مباشرة بعد مباراة السعودية.

ماكس كروس

النادي : يونيون برلين

ألمانيا الأوليمبي

وفاز منتخب ألمانيا على السعودية بثلاثة أهداق مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وظهر كروز في لقاء مع الصحفيين بعد المباراة بقميص كتب عليه عبارة باللغة الكردية "أنا أحبك يا ديلان، هل تقبلين بالزواج مني؟".

أخبار متعلقة
إنتر يعلق على مستقبل لوكاكو سبورت: مورينيو يرغب في التعاقد مع لاعب برشلونة

وارتفع رصيد منتخب ألمانيا بالفوز للنقطة الثالثة في المركز الثالث خلف كوتديفوار والبرازيل.

بينما خرج منتخب السعودية من دور المجموعات بعد احتلاله للمركز الرابع بدون نقاط.

ويلعب منتخب ألمانيا المباراة المقبلة ضد كوتديفوار يوم 28 يوليو المقبل في مباراة ستحدد المتأهل لدور ربع النهائي.

بينما سيلعب منتخب السعودية أمام البرازيل المباراة المقبلة في اليوم نفسه.

ماكس كروز طوكيو 2020 ألمانيا الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حمدي فتحي عن زفافه: الوقت كان بالاتفاق مع النادي.. وتغيير الجدول سبب الأزمة 3 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني الغاضب: الأهلي يمتلك مقاتلين أكفاء.. وهذا ما أعجبني من مروان محسن 10 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ غاضبا: الزمالك سيلعب في الإسكندرية حتى لا يتعرض للإجهاد.. ويجب أن تكون الأجواء مهيأة لنفوز بالدوري 18 دقيقة | الدوري المصري
بوفون: لم أعتقد أن كييزا لاعب جيد 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب ألمانيا الأولمبي يتقدم لصديقته بالزواج بعد مباراة السعودية 37 دقيقة | طوكيو 2020
في الـ+90.. رأسية بواليا تمنح الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج وتشعل المنافسة على اللقب 54 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: ريال مدريد بدأ التفاوض مع مانشستر يونايتد حول سعر فاران ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – سند: هزيمتنا في كأس العالم ضد الدنمارك جعلتنا أقوى.. نريد الذهاب لأبعد نقطة بالأولمبياد 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك