بوفون: لم أعتقد أن كييزا لاعب جيد

كشف جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق وبارما الحالي عن عدم اقتناعه بفيديريكو كييزا وقت انضمامه للبيانكونيري.

وانتقل كييزا لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي قادما من فيورنتينا معارا لمدة موسمين.

وقال بوفون في تصحريات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "عند وصوله ليوفنتوس، لم أعتقد أنه لاعب جيدا كفاية بكل أمانة".

وأضاف "في اليورو كان لاعبا لا يصدق، في المباراة النهائية أمام إنجلترا لم يتوقف".

وتابع "بعد موسم واحد في يوفنتوس مع كييزا لم يعد يفاجئني، ولكن لم يكن من الواضح جدا أنه سيتمكن من تقديم ذلك الأداء في مستوى عالي مثل أمم أوروبا".

وأتم "إذا تمكنت من تقديم ذلك الأداء في مستوى تنافسي عالي، إذا فأنت لاعب مميز".

وشارك كييزا في تتويج منتخب إيطاليا بـ يورو 2020 بعد الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا بركلات الترجيح.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن اللاعب قد تلقى بعض العروض الكبيرة من أندية مثل بايرن ميونيخ وتشيلسي، ولكن إدارة يونفتوس رفضت مناقشة العروض من الأساس.

وشارك كييزا الموسم الماضي مع يوفنتوس في 46 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدف وصناعة 11 آخرين.